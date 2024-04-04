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Aydın Valisi ve Emniyet Müdürü Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Yaptı

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Aydın Valisi Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve il protokolü şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları ile iftar programında bir araya geldi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Ramazan'ın bereketini paylaşmak amacıyla düzenlenen iftar programı düzenlendi. İftar programında Vali Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve diğer il protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarıyla bir araya gelerek birlikte iftar açtı. Programda birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine vurgu yapıldı. Vali Canbolat güvenlik güçlerinin vatan için canlarını ortaya koyduklarını belirterek, şehit ve gazilere minnet ve şükranlarını dile getirdi. Programın sonunda katılımcılar, birbirleriyle sohbet ederek hasret giderirken, dualar ederek iftarlarını açtı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Suat Ekici İftar Güvenlik Yerel Yaşam Haberler

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