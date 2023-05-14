Üye Girişi
Haberi Paylaş
Vali Becel oyunu kullandı

Vali Becel oyunu kullandı

Yerel Haberler

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için oy kullandı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için oy kullandı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için Bu sabah saatlerinde Nevşehir Mehmet Gülen İlkokulu 1131 Numaralı Sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi. Vali Becel, seçim görevlilerine kolaylıklar dileyerek, oy kullanmaya gelen vatandaşlarla sohbet etti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Nevşehir Valiliği İnci Sezer Becel Becel Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title