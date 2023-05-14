Vali Becel oyunu kullandı

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için oy kullandı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için oy kullandı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için Bu sabah saatlerinde Nevşehir Mehmet Gülen İlkokulu 1131 Numaralı Sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi. Vali Becel, seçim görevlilerine kolaylıklar dileyerek, oy kullanmaya gelen vatandaşlarla sohbet etti. - NEVŞEHİR