Öğrencilerle sahur sofrasında bir araya geldi
Erzurum Valisi Aydın Baruş, İbrahim Hakkı Öğrenci Yurdu'nda bulunan öğrencilerle sahur programında bir araya gelerek, Ramazan ayının manevi atmosferinde sohbet etti ve eğitim hayatında başarılar diledi.
Erzurum Valisi Aydın Baruş, İbrahim Hakkı Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle birlikte sahur programında bir araya geldi.
Ramazan ayının manevi atmosferinde gençlerle aynı sofrayı paylaşan Vali Baruş, öğrencilerle sohbet ederek, eğitim hayatında başarılar diledi. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı