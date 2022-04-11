Vali Balcı, eline küreği aldı pide pişirdi - Haberler

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Vali Balcı, eline küreği aldı pide pişirdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Balcı, eline küreği aldı pide pişirdi

Tokat Valisi Ozan Balcı, fırını başına geçerek Ramazan pidesi pişirdi.

TOKAT (İHA) - Tokat Valisi Ozan Balcı, fırını başına geçerek Ramazan pidesi pişirdi.

Tokat'ta bazı ziyaret ve temaslarda bulunan Vali Balcı, Kemalpaşa köyü yolu üzerinde bulunan fırını ziyaret etti. Ramazan pidesinin hazırlanışını yerinde gören Vali Balcı, fırının başına geçti. Fırın küreğini eline alan Vali Balcı, pişen pideleri fırından çıkarttı. Bir süre pide fırını çalışanları ile sohbet ede Vali Balcı, esnafa kolaylıklar diledi. - TOKAT

Vali Balcı, eline küreği aldı pide pişirdi

Vali Balcı, eline küreği aldı pide pişirdi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Pidesi, Tokat, Balcı, Yerel, Haberler

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