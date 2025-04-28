Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de 4 milyon 33 bin göçmen var

Erdoğan net rakamı verdi! İşte Türkiye'deki göçmen sayısı
Kabine, İstanbul depremi gündemiyle toplanıyor

Kabine toplanıyor! Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Hayati tehlikesi arttı

S. Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden endişelendiren açıklama
Heyelan faciasının yaşandığı akaryakıt istasyonunun müdürü gözaltına alındı

Baba ve 2 kızının hayatını kaybettiği faciayla ilgili yeni gelişme

Vali Aygöl, Anaokulu Öğrencileriyle Bir Araya Geldi

Vali Aygöl, Anaokulu Öğrencileriyle Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yeni haftaya Bilecik Anaokulu'nda minik öğrencilerle gerçekleştirdiği ziyaretle başladı. Etkinlikte, okul öncesi eğitimin önemi vurgulandı ve öğretmenlerle toplantı yapıldı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yeni haftaya Bilecik Anaokulu'nda minik öğrencilerle gerçekleştirdiği ziyaretle başladı.

Bil-En programı kapsamında düzenlenen etkinlikte Vali Aygöl, minik öğrencilerle bir araya gelerek sınıfları gezdi ve yapılan etkinliklere katıldı. Çocuklarla samimi bir şekilde sohbet eden Vali Aygöl, eğitimin temel taşlarından biri olan okul öncesi eğitimdeki önemini vurguladı.

Etkinlik sonrası öğretmenler odasında okul idaresi ve öğretmenlerle bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik değerlendirmeler yapılırken, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Aygöl, özverili çalışmaları dolayısıyla öğretmenlere teşekkür ederek, okul öncesi eğitimin önemine bir kez daha dikkat çekti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.