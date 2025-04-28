Vali Aygöl, Anaokulu Öğrencileriyle Bir Araya Geldi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yeni haftaya Bilecik Anaokulu'nda minik öğrencilerle gerçekleştirdiği ziyaretle başladı.

Bil-En programı kapsamında düzenlenen etkinlikte Vali Aygöl, minik öğrencilerle bir araya gelerek sınıfları gezdi ve yapılan etkinliklere katıldı. Çocuklarla samimi bir şekilde sohbet eden Vali Aygöl, eğitimin temel taşlarından biri olan okul öncesi eğitimdeki önemini vurguladı.

Etkinlik sonrası öğretmenler odasında okul idaresi ve öğretmenlerle bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik değerlendirmeler yapılırken, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Aygöl, özverili çalışmaları dolayısıyla öğretmenlere teşekkür ederek, okul öncesi eğitimin önemine bir kez daha dikkat çekti. - BİLECİK