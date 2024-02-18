Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, şehit Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın ailesini ziyaret etti
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın Erzincan'daki baba ocağına taziye ziyaretinde bulundu. Vali Aydoğdu, şehidin evini ziyaret ederek aileye taziye ve sabr-ı cemil dileğinde bulundu. Vali Aydoğdu, şehidin ruhuna dua ederek, emanetlerini canlarının aziz bileceklerini ifade etti.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın Erzincan'daki baba ocağına taziye ziyaretinde bulundu.
Vali Aydoğdu, Şehit Salih Ay'ın evini ziyaret ederek acılı aileye taziye ve sabr-ı cemil dileğinde bulundu.
Vali Aydoğdu, "O artık ebedi istirahatgahı cennet bahçesinde. Emanetlerini canımızdan aziz bileceğiz. Ruhu şad olsun" dedi. - ERZİNCAN