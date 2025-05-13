PKK'nın kararı sonrası Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo

Abdullah Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo
Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

PKK'nın feshi sonrası Şırnak Valiliği'nden dikkat çeken karar
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

Vali Aydoğdu, Öğrencilerle Buluştu ve Projeleri Tanıttı

Vali Aydoğdu, Öğrencilerle Buluştu ve Projeleri Tanıttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, KYK Erzincan Kız Yurdu'nda öğrencilerle bir araya gelerek, şehre yönelik gerçekleştirilen burslar ve indirimli taşıma projeleri gibi çalışmaları aktardı. Gençlerin önemine vurgu yaparak onların taleplerini dinledi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, birim amirleriyle birlikte, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Erzincan Kız Yurdu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Erzincan'da yapılan çalışmalar, özellikle de öğrencilere yönelik projeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Vali Hamza Aydoğdu, hiçbir devlet kaynağı kullanılmadan tamamen hayırseverlerimizin katkılarıyla bin 800 öğrenciye burs verildiğini, şehir içi toplu taşımada üniversite öğrencilerine indirimli tarife uygulandığını, 12. sınıfta okuyan lise öğrencilerinin YKS ücretlerinin karşılandığını, servis ücretlerinin belirlenen seviyede tutulduğunu, yazarlarla söyleşi programları ve öğrencilere yönelik gezi programlarının düzenlendiğini belirtti.

Gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu vurgulayan Vali Aydoğdu, "Sizler yarınlarımızsınız. Ülkemizin geleceği, umudusunuz. Bizler tüm kurumlarımızla birlikte siz gençlerimizin, çocuklarımızın ve tüm hemşehrilerimizin huzurlu ve güzel bir yaşam sürmesi, öğrencilerimizin en güzel şekilde eğitimlerini tamamlamaları için çaba harcıyoruz. Sizlerle aynı hizada olmaya gayret gösteriyoruz. Güzellikleri, iyilikleri hep birlikte çoğaltıp şehrimizi, Can Erzincan'ımızı birlikte daha da güzelleştirelim" dedi.

Daha sonra öğrencilerin talep ve sorunlarını dinleyen Vali Aydoğdu, taleplerin karşılanması ve sorunların çözümü için ilgili birim amirlerine gerekli talimatları verdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zelenski, İstanbul'da yalnızca Putin ile görüşecek

Dünyanın gözü bu zirvede! Zelenski, İstanbul'a gelmeden resti çekti
Diddy hakkında şok iddialar! Fuhşa zorladığı kadınlara işkence yaptı

Diddy hakkında şok iddialar! Fuhşa zorladığı kadınlara işkence yaptı
Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı

Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı
Devlet Memurları Kanunu için yeni değişiklik önerisi hazırlandı

Devlet Memurları Kanunu değişebilir
AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılma ihtimali yüksek

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Tayyar'dan ses getirecek iddia
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.