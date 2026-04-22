Vali Aydoğdu'dan gençlere aile ve değerler vurgusu

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Türkiye Gençlik Vakfı'nın düzenlediği 'Gençlik Buluşması' programında gençlerle bir araya gelerek, ailenin önemini ve gençlerin kendi kültürlerinden kopmadan gelişmelerini vurguladı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Erzincan İl Temsilciliğince düzenlenen "Gençlik Buluşması" programında üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Programda gençlerle sohbet eden Aydoğdu, ailenin toplumun temel taşı olduğunu belirterek, çocukların sevgi, merhamet ve empati gibi değerleri ilk olarak ailede öğrendiğini ifade etti.

Gençlerin kendi kültür ve medeniyet köklerinden kopmadan dünyaya entegre olması gerektiğini vurgulayan Aydoğdu, geçmişten beslenmeyen bireylerin sağlam bir gelecek inşa edemeyeceğini dile getirdi.

Bilgi ve teknolojinin önemine dikkat çeken Aydoğdu, gençlerin bilim ve yazılım alanında kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri gerektiğini belirterek, dünya ile rekabet edebilecek donanıma sahip olmalarının önemine işaret etti.

Aydoğdu, ülkenin aydınlık yarınları için çalışan gençlerin her zaman yanında olacaklarını ifade ederek, programı düzenleyen TÜGVA Erzincan İl Temsilciliğine ve İl Temsilcisi Ali Ersu ile ekibine teşekkür etti.

Programın ardından Gençlik Merkezi'ndeki kütüphane ve spor salonunu ziyaret eden Aydoğdu, gençlere başarı dileklerinde bulundu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
