Vali Aydoğdu'dan hane ziyaretleri

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve beraberindeki heyet, il merkezinde ikamet eden vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Vali Aydoğdu'ya ziyaretlerde; Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Selçuk Aydın, Afet ve Acil Durum İl Müdürü Enver Özcan ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Remzi Sarıgöl eşlik etti.

Heyet, il merkezinde ikamet eden Kudret Yakut, Müge Hasbay, Halime Yeniçeri, Raziye Altun, Ebru Çağlık, Esat Aydın, Ebru Böyük, Emin Taş, Atilla Sarıdaş ve Sultan Uyrun ile ailelerini ziyaret ederek bir süre hasbihalde bulundu.

Ailelere hayırlı Ramazanlar dileyen Vali Aydoğdu, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan Aydoğdu, devletin her bir vatandaşın derdiyle dertlenmeyi asli görev bildiğini ifade etti.

"Bizim asli vazifemiz, devletimizin şefkat elini uzatmadığımız tek bir hane bırakmamaktır. Hemşehrilerimizin gözlerindeki bir anlık tebessüm ve içtenlikle ettikleri bir 'Allah razı olsun.' duası, bizim için tüm yorgunlukların üzerindedir." ifadelerini kullanan Aydoğdu, ziyaretlerin Ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirtti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı