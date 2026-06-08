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Vali Aydoğdu'dan İl Milli Eğitim Müdürü Kartal'a taziye ziyareti

Vali Aydoğdu'dan İl Milli Eğitim Müdürü Kartal'a taziye ziyareti
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'ı ağabeyinin vefatı nedeniyle ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'a taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Aydoğdu, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat ile birlikte, İl Milli Eğitim Müdürü Kartal'ı, ağabeyi Mahmut Kartal'ın vefatı dolayısıyla ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

Ziyarette merhum Mahmut Kartal için Allah'tan rahmet dileyen Aydoğdu, Hacı Ömer Kartal başta olmak üzere aile fertlerine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı temennisinde bulundu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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