Vali, sokakta top oynayan çocukları iftara davet etti
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, mahalle ziyaretleri sırasında karşılaştığı çocukları Ergan Dağı'nda iftara davet etti. Oruçlu çocuklarla sohbet eden Vali, onlarla birlikte iftar yaparak Ramazan'ın paylaşma ruhunu ön plana çıkardı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, mahalle ziyareti sırasında karşılaştığı ve top oynayan çocukları iftarda Ergan Dağı'nda ağırladı.

Vali Aydoğdu, il merkezinde gerçekleştirdiği ziyaretler esnasında Emirhan, Alihan, Savaş, Sinan, Can Ahmet, Mustafa ve Elham ile sohbet etti. Çocukların oruçlu olduğunu öğrenen Aydoğdu, bir süre kendileriyle hasbihal etti.

Sohbet sırasında bazı çocukların daha önce Ergan Dağı'nı hiç görmediğini öğrenen Aydoğdu, "Orucu siz tutuyorsunuz, iftar bizden." diyerek çocukları akşam iftarına davet etti.

Akşam ezanına doğru Ergan Dağı'nın zirvesinde bir araya gelen çocuklar, kurulan sofrada birlikte oruçlarını açtı. İftar programında Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhu ön plana çıktı.

Vali Aydoğdu, çocukların gözlerindeki mutluluğun her şeye değer olduğunu belirterek, evlatların yollarının iyilikle kesişmesi temennisinde bulundu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
