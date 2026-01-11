Vali Aydoğdu: 'Erzincan'ımızın huzuru, güveni ve kalkınması için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz'

Haberler

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla vali yardımcıları ve kaymakamlarla bir araya gelerek, mülki idare amirlerinin vatandaş odaklı hizmetteki rollerine vurgu yaptı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla vali yardımcıları, kaymakamlar ve aileleriyle bir araya geldi. Vali Aydoğdu, mülki idare amirliğinin sadece bir meslek değil, millete hizmet yolunda büyük bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Programda konuşan Vali Aydoğdu, mülki idare amirlerinin kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı bir anlayışla yürütülmesindeki rolüne dikkat çekti. Aydoğdu, devletin şefkatli elini ve gülen yüzünü şehrin en ücra noktasındaki vatandaşa kadar ulaştırmanın mülki idarecilerin temel görevi olduğunu vurguladı.

Konuşmasında vali yardımcılarının ve kaymakamların yürüttüğü çalışmaların önemine değinen Aydoğdu, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla, vatandaşlarımızın derdiyle dertlenen, çözüm üreten ve kapısını her daim halkımıza açık tutan siz değerli meslektaşlarıma emekleriniz için teşekkür ediyorum. Erzincan'ımızın huzuru, güveni ve kalkınması için el birliğiyle, tam bir koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda tüm mülki idare amirlerinin 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutlayan Aydoğdu, görevlerde başarı ve kolaylık temennisinde bulundu.

Öte yandan Vali Aydoğdu, 10 Ocak tarihinin doğum günü olması dolayısıyla doğum gününü kutlayan vali yardımcılarına, kaymakamlara ve ailelerine teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
