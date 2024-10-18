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Vali Aslan "Muhtarlarımızın desteğini her zaman yanı başımızda"

Vali Aslan
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DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, muhtarlar günündü yaptığı açıklamada "İlimizde muhtarlarımızın desteğini her zaman yanı başımızda.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, muhtarlar günündü yaptığı açıklamada "İlimizde muhtarlarımızın desteğini her zaman yanı başımızda. İşbirliği içinde bu çalışmaların güçlenerek devam edeceğine inanıyorum" dedi.

Vali Selçuk Aslan, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada bulundu. Aslan "Devletimizin mahalle ve köylerde, mahalle ve köy ahalisinin de devletimiz nezdinde temsilcisi olan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en içten duygularımla tebrik ediyorum. Muhtarlık teşkilatı, 1829 yılından bu yana vatandaşlarımızın devlet kurumlarıyla olan ilişkilerinde aracı bir rol oynayan, köylerimizden şehirlerimize, mahallelerimizden kasabalarımıza kadar tüm yönetim birimlerinde devletin merkezi ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi gören ve vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üreten önemli bir yönetim birimidir. Köklü bir mazisi olan Muhtarlık Teşkilatı, Osmanlı ve Cumhuriyet tarihimizin farklı evrelerinde çeşitli görev ve sorumluluklar üstlenmiş, önemi ve işlevi hiçbir zaman azalmamıştır. Özellikle son yıllarda bizzat Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan talimatları ve yönlendirmeleriyle Muhtarlık Teşkilatı'nın işlevselliği daha da artırılmış, kamu yönetimi ve hizmet üretiminde daha etkin bir role kavuşmuştur. Cumhurbaşkanımızın riyasetinde Türkiye Yüzyılı Vizyonuyla, Cumhuriyetimizin en genç vilayeti olan Düzce'mizde il genelindeki köy ve mahallelerimizde toplamda 393 muhtarımızla birlik ve beraberlik içerisinde eğitimden sağlığa, altyapıdan güvenliğe, tarımdan sanayiye kadar her alanda şehrimize en doğru yatırımları yapmak ve daha iyi bir gelecek oluşturmak için var gücümüzle çaba sarf ediyoruz. İlimizde muhtarlarımızın desteğini her zaman yanı başımızda hissettiğimizi ifade ederek işbirliği içinde bu çalışmaların güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. Bu vesileyle; kamu idareleriyle vatandaşlarımız arasında sağlam bir bağ kuran ve toplumun sorunlarını yakından takip ederek çözüme kavuşturan muhtarlarımızın gayretli çalışmalarının devamını diliyorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını adımladığımız bu günlerde önemli görevleri büyük bir özveri ve meşakkatle yerine getiren muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, kendilerine ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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