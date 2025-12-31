Haberler

Vali Aslan, "Birlik beraberlik içiresinde çalışmaya devam edeceğiz"

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, yeni yıl mesajında "2026 yılına girerken, geçmişten edindiğimiz tecrübelerle geleceğe daha güçlü adımlarla yürümeye kararlıyız" dedi.

Vali Aslan, yeni yıl mesajı yayınladı. Aslan mesajında "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği, gençlerimizin geleceği, ailelerimizin refahı için tüm kurumlarımızla birlikte büyük bir gayret göstererek çalıştığımız 2025 yılını geride bırakırken, yeni umutlar ve hedeflerle dolu bir yıla daha merhaba diyoruz. 2026 yılına girerken, geçmişten edindiğimiz tecrübelerle geleceğe daha güçlü adımlarla yürümeye kararlıyız. Yeni yılda da, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu hedeflerimiz doğrultusunda Düzce'mizi daha da ileriye taşımak, her alanda top yekun gelişime yönelik hizmet kalitesini daha da artırmak gayesiyle kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

Düzceli vatandaşlara seslenen Selçuk Aslan, "Sevgili Düzceliler, Düzce'nin huzuru, Türkiye'nin huzuru motivasyonuyla huzurlu kent Düzce'de tarımdan turizme, eğitimden sağlığa, sosyal hizmetlerden altyapıya, her alanda hayata geçirdiğimiz projelerle; sürdürülebilir kalkınmayı esas alan hedeflerimizle 81. il Düzce'mizi geleceğe taşırken en büyük gücümüz siz değerli hemşehrilerimizin emeği ve desteğidir. Karşılamaya hazırlandığımız bir 2026 yılının; umutların tazelendiği, kardeşliğin pekiştiği, sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu bir yıl olmasını diliyorum. Bu yeni yılın ilimize, ülkemize ve aziz milletimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Tüm Düzceli hemşehrilerimin yeni yılını en içten duygularımla kutluyor, 2026'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - DÜZCE

