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Vali Aktaş şehit ve gazi ailesini ziyaret etti

Vali Aktaş şehit ve gazi ailesini ziyaret etti
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Uşak Valisi Naci Aktaş, Şehit Uzman Çavuş Yener Sunal'ın ailesini ve Gazi Bülent Çitim'i ziyaret etti.

Uşak Valisi Naci Aktaş, Şehit Uzman Çavuş Yener Sunal'ın ailesini ve Gazi Bülent Çitim'i ziyaret etti.

Uşak Valisi Naci Aktaş, 1993 yılında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yener Sunal'ın emaneti olan annesi Iraz Sunal'ı ziyaret etti. Vali Aktaş, ardından Gazi Bülent Çitim'i ve ailesini ziyaret ederek şehitlerimize Allah'tan rahmet, Gazi Çitim'e ise ailesiyle birlikte huzurlu bir ömür diledi.

Vali Aktaş'ın yanı sıra ziyarette, eşi Nagihan Aktaş, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Uşak İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz bulundu. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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