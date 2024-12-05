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Vali Aktaş, şehit ailesini ziyaret etti

Vali Aktaş, şehit ailesini ziyaret etti
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Uşak Valisi Naci Aktaş, Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Turgut'un ailesini ziyaret etti.

Uşak Valisi Naci Aktaş, Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Turgut'un ailesini ziyaret etti.

Uşak Valisi Naci Aktaş, 2020 yılında İdlib bölgesinde Esed rejiminin hava saldırıları neticesi şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Turgut'un emaneti olan ailesini ziyaret etti. Vali Aktaş, şehidimizin aziz hatırasını yad olarak vefa olarak iletti.

Vali Aktaş'ın yanı sıra ziyarette, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Uşak İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve İl Müftüsü Burhan Çakır bulundu. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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