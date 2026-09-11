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Vali Aktaş: "Kamu hizmetlerinde hız ve koordinasyon çok önemli"

Vali Aktaş: 'Kamu hizmetlerinde hız ve koordinasyon çok önemli'
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Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, kamu hizmetlerinde hız, etkinlik ve koordinasyonun önemine dikkat çekerek, hizmetlerin vatandaş odaklı anlayışla kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, kamu hizmetlerinde hız, etkinlik ve koordinasyonun önemine dikkat çekerek, hizmetlerin vatandaş odaklı anlayışla kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Vali Aktaş, başkanlığında, vali yardımcıları ve kaymakamların katılımıyla Kaymakamlar Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda ilçelerde yürütülen çalışmalar, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sunulması ile vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik yapılacak çalışmalar değerlendirildi. İlçelerin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar hakkında da istişarelerde bulunuldu.

Vali Aktaş, kamu hizmetlerinde hız, etkinlik ve koordinasyonun önemine dikkat çekerek, hizmetlerin vatandaş odaklı anlayışla kararlılıkla sürdürülmesi talimatını verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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