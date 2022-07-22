Vali Aksoy, muhtarlar ile bir araya geldi Aydın genelindeki 10 mahalle muhtarı ile bir araya gelen Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, sorunların giderilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti. Aydın genelindeki 10 mahalle muhtarı ile bir araya gelen Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, sorunların giderilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, il genelindeki 10 mahalle muhtarı ile gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. Mahalle muhtarları ile görüşen Vali Aksoy, muhtarların talepleri ve sıkıntılarını dinleyerek, çözüm konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti. Gerçekleştirilen toplantıya Efeler ilçesinden Fatih Mahallesi Muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu, Musluca Mahallesi Muhtarı Hayati Kor, Yenipazar ilçesinden Karacaören Mahallesi Muhtarı Mustafa Kıroğlan, Koyunlar Mahallesi Muhtarı Muhammet Aktaş, Karacasu ilçesinden Alemler Mahallesi Muhtarı Muhammet Dibek, Kuyucak ilçesinden Gencelli Mahallesi Muhtarı Mehmet Topçu, Musakolu Mahallesi Muhtarı Ercan Çelik, Sarıcaova Mahallesi Muhtarı Zafer Ercan, Yeşildere Mahallesi Muhtarı Necip Koç, Koçarlı ilçesinden Bağcılar Mahallesi Muhtarı Ramazan Küçükoğlu katıldı. - AYDIN İhlas Haber Ajansı / Yerel Hüseyin Aksoy Aydın Yerel Haberler

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