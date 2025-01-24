Üye Girişi
Haberler
78 canımıza mezar olan oteldeki 8 ihmal

Şimdi hesap zamanı! İşte 78 canımızı hayattan koparan 8 ihmal
Grand Kartal Otel'de camdan sarkıtılan o çarşafın hikayesi

Grand Kartal Otel'de camdan sarkıtılan o çarşafın inanılmaz hikayesi
Donald Trump'ın bir sözüyle altın uçuşa geçti

Bir sözüyle altın uçuşa geçti
Ayşe Barım'ın gözaltı sürecinin perde arkası! Telefonda konuştuğu 3 isim yüzünden başı yandı

Telefonda konuştuğu 3 isim yüzünden başı yandı

Vali Aksoy'dan Şehit Ufuk Akıncı için taziye mesajı

Vali Aksoy'dan Şehit Ufuk Akıncı için taziye mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 23 Ocak'ta Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde şehit olan İs.Asb.Üçvş. Ufuk Akıncı için resmi sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 23 Ocak'ta Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde şehit olan İs.Asb.Üçvş. Ufuk Akıncı için resmi sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı 23 Ocak'ta, Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan İs.Asb.Üçvş. Ufuk Akıncı'nın şehit olduğunu açıkladı. Akıncı'nın cenazesinin Şırnak'ta düzenlenecek askeri törenin ardından Ankara'ya getirileceği öğrenildi. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, şehit İs.Asb.Üçvş. Ufuk Akıncı için resmi sosyal medya hesabından taziyede bulundu. Vali Aksoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan İstihkam Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, aziz milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Polis otosunun önüne yaslanıp sırayla fotoğraf çektirdiler
img

Yangın faciasında acımızı katlayan bir detay daha
img

Terk edilmiş, harabe evde gizli hazine buldu
Halil Konakcı, Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti

Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti
Samet Akaydin Süper Lig ekibiyle anlaşmaya vardı

Süper Lig ekibiyle anlaşmaya vardı
Birbiriyle yakınlaşan gençler bir kadın tarafından uyarılınca ortalık karıştı

Yakınlaşan gençleri uyaran kadının sözleri ortalığı karıştırdı
İngiltere'e gündem Altay! Kurtardığı pozisyonu bütün ülke konuşuyor

Türk yıldıza gol izni vermedi, İngilizlerin ağzı açık kaldı
620 metre yüksekliğe sahip dünyanın en yüksek köprüsü bu sene açılıyor

620 metre yüksekliğe sahip dünyanın en yüksek köprüsü bu sene açılıyor
78 kişiyi hayattan koparan otelin sahibi parayı tünele yatırmış!

Önlem almak yerine parayı nereye harcadığı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.