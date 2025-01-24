Vali Aksoy'dan Şehit Ufuk Akıncı için taziye mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 23 Ocak'ta Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde şehit olan İs.Asb.Üçvş. Ufuk Akıncı için resmi sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı 23 Ocak'ta, Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan İs.Asb.Üçvş. Ufuk Akıncı'nın şehit olduğunu açıkladı. Akıncı'nın cenazesinin Şırnak'ta düzenlenecek askeri törenin ardından Ankara'ya getirileceği öğrenildi. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, şehit İs.Asb.Üçvş. Ufuk Akıncı için resmi sosyal medya hesabından taziyede bulundu. Vali Aksoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan İstihkam Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, aziz milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." - ESKİŞEHİR