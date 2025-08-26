Vali Aksoy'dan Hava Korgeneral Dalkıran'a İade-i Ziyaret

Vali Aksoy'dan Hava Korgeneral Dalkıran'a İade-i Ziyaret
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Orgeneralliğe terfi eden Hava Korgeneral Rafet Dalkıran'a iade-i ziyarette bulundu ve yeni görevinde başarılar diledi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Hava Korgeneral Rafet Dalkıran'a iade-i ziyarette bulunarak hayırlı olsun dileklerini iletti.

Vali Aksoy, Yüksek Askeri Şura kararı gereği Orgeneralliğe terfi eden ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı olarak atanan Hava Korgeneral Rafet Dalkıran'a iade-i ziyarette bulundu. Ziyaretinin anısına Komutanlık Şeref Defterini imzalayan Vali Aksoy, Komutan Dalkıran'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.

Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Korgeneral Dalkıran ise Eskişehir'de görev yapmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyacağını belirterek Vali Aksoy'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

