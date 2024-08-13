Eskişehir Valisi, bıçaklanan vatandaşları ziyaret etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, dün bıçaklanarak yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Tepebaşı ilçesi Rauf Orbay Caddesi Şehit Rüstem Demirbaş Parkı çay bahçesinde Arda K. isimli şüpheli tarafından bıçakla yaralanmaları sonucu Yunus Emre Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan C.Ö. (57) ve T.A.'yı (71) ziyaret etti. Vali Aksoy, Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Gamze Akın Mumcu'dan yaralanan vatandaşların genel durumu hakkında bilgi aldı.

Vali Aksoy, daha sonra aynı olayda yaralanan ve Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi gören N.Ö. (87) isimli vatandaşı ziyaret etti. Başhekim Vekili Dr. Öğretim Üyesi Ebru Özen'den yaralı vatandaşların sağlık durumu hakkında bilgi alan Vali, kendilerine ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti. - ESKİŞEHİR