Niğde Valisi Akmeşe'den Jandarma'nın 187. yılına özel kutlama mesajı

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Akmeşe mesajında, milletin huzur ve güvenliği için ülkenin dört bir yanında fedakarca görev yapan Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Jandarma Teşkilatının 1839 yılından bu yana devletin köklü kurumları arasında yer aldığını belirten Akmeşe, teşkilatın disiplini, sorumluluk anlayışı ve görev bilinciyle milletin takdirini kazandığını kaydetti. Çağın değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayan jandarmanın teknolojik imkanları etkin şekilde kullanarak hizmet kalitesini sürekli geliştirdiğini vurgulayan Akmeşe, vatandaşlarla kurduğu güven ilişkisi ve insan odaklı yaklaşımı sayesinde devlet ile millet arasındaki bağı güçlendirmeye devam ettiğini ifade etti.

Vali Akmeşe mesajında, "Bu anlamlı yıl dönümü vesilesiyle, Jandarma Teşkilatımızın tüm mensuplarını tebrik ediyor; başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı