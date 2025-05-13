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Vali Akbıyık, Engel Tanımayan Dostlarıyla Kahvaltıda Bir Araya Geldi

Vali Akbıyık, Engel Tanımayan Dostlarıyla Kahvaltıda Bir Araya Geldi
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Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, engelli bireylerin topluma katkılarını vurgulayarak, onların hayatın her alanında yer alabilmelerinin önemine değindi. Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen kahvaltıda, dostlarıyla birlikte zeybek oynayarak destek mesajı verdi.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ve eşi Sevim Akbıyık engel tanımayan dostlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Sevginin engel tanımadığını belirten Vali Akbıyık, toplumun ayrılmaz bir parçası olan engellilerin hayatın her alanında yer alabilmelerinin herkesin ortak sorumluluğunda olduğunu söyledi. Engelliler Haftasının, bu alandaki farkındalığın artırılması, sevgi, saygı ve anlayışın daha da güçlenmesi için önemli bir fırsat olduğunun altını çizen Muğla Valisi Akbıyık, "Devletimiz ve milletimizle birlikte, engelli bireylerimizin hak ettikleri yaşam standartlarına kavuşmaları için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Kahvaltı sonrasında engel tanımayan dostlarının zeybek oynama isteğini geri çevirmeyen Vali Dr. İdris Akbıyık, engel tanımayan dostları ve yakınları ile zeybek oynadı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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