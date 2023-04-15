Uzunköprü Belediyesi Büyük İftar Sofrasını Yeniden Kurdu

Uzunköprü Belediyesi, geleneksel büyük iftar sofrasını yeniden kurdu. Adalet Meydanı, Telli Çeşme Meydanı ve Gazi Caddesi'nin tamamını kaplayan sofrada binlerce ilçe sakini, hep birlikte orucunu açtı.

Siyasi partilerin il ve ilçe başkanlarının, Edirne belediye başkanlarının, milletvekili adaylarının, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile dernek başkan ve üyelerinin de yoğun katılımı ile gerçekleştirilen iftar programına Başkan Özlem Becan ev sahipliği yaptı.

Başkan Özlem Becan, iftar programının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Bu sofra paylaşmanın ve kardeşliğin sofrası. Bu sofra Uzunköprü'nün sofrası. Bu sofra bizim soframız. Şehrimizin en büyük geleneklerinden olan büyük iftar soframızı yeniden kurduk. Ramazan ayının bereketini hep birlikte paylaştık. Bizlerle bir arada olan, bu coşkuyu paylaşan bütün güzel yüreklere teşekkür ediyoruz. Sizleri çok ama çok seviyoruz" dedi.