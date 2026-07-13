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Uzungöl'de Çantasını Almak İsterken Göle Düşen Turisti Kurtarmak İsteyen 2 Kişi Boğulma Tehlikesi Geçirdi, Kayıp Bir Kişi Aranıyor

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Trabzon Uzungöl'de bir turistin çantasını almak isterken göle düşmesi sonucu kurtarmaya çalışan 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Kurtarılan turistler hastaneye kaldırılırken, kaybolan 1 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

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(TRABZON) - Uzungöl'e düşen çantasını almak isterken suya düşen turisti kurtarmak için göle giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Olay yerine sevk edilen ekiplerce kurtarılan 2 turist hastaneye kaldırılırken, gölde kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Olay, bugün öğleden sonra  Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de meydana geldi. İddiaya göre, gezinti yapan Arap uyruklu bir turistin çantası göle düştü. Çantasını almak için suya yönelen turist, dengesini kaybederek göle düştü. Durumu fark eden 2 arkadaşı, turisti kurtarmak için suya girdi. Boğulma tehlikesi geçiren 2 turist, çevredekilerin yardımı ve olay yerine sevk edilen ekiplerce sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan turistlerin tedavisi sürerken, suda kaybolan 1 kişinin bulunması için arama-kurtarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaynak: ANKA
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