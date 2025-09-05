Uzun Yıllar Çadırda Yaşayan Mehmet Kara'ya Konteyner Tahsis Edildi

Haberler

Hatay'da 70 yaşındaki Mehmet Kara, yıllardır yalnız yaşadığı çadırından sonra Payas Kaymakamlığı tarafından tahsis edilen konteynere yerleştirildi. 30 yıl aradan sonra başını sokacak bir yuvaya kavuşmanın mutluluğunu ifade eden Kara, devlet yetkililerine teşekkür etti.

Hatay'da uzun yıllardır yalnız başına çadırda yaşayan ve ısrarlara rağmen çadırını terk etmeyen 70 yaşındaki Mehmet Kara'ya kaymakamlık tarafından konteyner tahsis edildi. Çadırının bulunduğu bölgeye konteyneri yerleştirilen Kara, mahallesinde komşularıyla yaşamını sürdürecek.

Payas ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Kara, uzun yıllardır yalnız başına boş araziye kurduğu çadırında yaşamını sürdürdü. Devlet kurumlarının ısrarlarına rağmen çadırını ve mahallesini terk etmeyen Kara'nın üzücü haline Payas Kaymakamlığı konteyner ile çözüm buldu. Çadırının bulunduğu bölgeye yerleştirilen konteyner Kara'nın yeni yuvası oldu. Çadırın içinde bir soba, birkaç tencere ve yer minderinden başka eşyası olmadığını belirten Kara, konteynerin gelmesiyle büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

30 yıl aradan sonra başını sokacak bir yuvaya kavuşan Kara, "Otuz yıl çadırda yaşadım. Zorlanmaz olur mu insan, zordu. Dokuz kardeştik, hepsi vefat etti ve bir ben kaldım. Çocuğumu da beyin tümöründen kaybettim. Bugün konteyner geldi, Allah'a şükür çok mutluyum. Devletimizden, kaymakamımızdan Allah razı olsun. Bundan sonra burada yaşamaya devam edeceğim" dedi.

Mahalle sakinlerinden Kara'nın komşusu 85 yaşındaki komşusu Yusuf Altınsoy, "Mehmet yıllardır çadırda yaşıyordu. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Hatta bir çeşme taktırdım, oradan soğuk suyla idare ediyordu. Şimdi konteynere kavuştu, çok sevindi. Kanalizasyon bağlantısı da yapılırsa daha rahat edecek" diye konuştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
