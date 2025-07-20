Uzman Doktor İsmail Aydın Hayatını Kaybetti

Uzman Doktor İsmail Aydın Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde görev yapan Uzman Doktor İsmail Aydın, ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, merhum doktorun vefatını derin bir üzüntüyle duyurdu ve ailesine başsağlığı diledi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde görev yapan Uzman Doktor İsmail Aydın, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Uzman Doktor İsmail Aydın'ın ölüm haberini Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul yaptığı açıklama ile duyurdu. Şenkul yaptığı açıklamada, "Nazilli Devlet Hastanesi'nde görev yapan kıymetli hekimlerimizden Uzm. Dr. İsmail Aydın'ın ani rahatsızlık sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden Dr. İsmail Aydın'ın cenazesinin 20 Temmuz 2025 Pazar günü, öğle namazına müteakip memleketi Bozdoğan ilçesi Haydere Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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