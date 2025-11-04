Haberler

Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
İzmir'in Konak ilçesinde Güven Timleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.B. yakalanarak cezaevine teslim edildi.

(İZMİR) - Konak'ta Güven Timleri'nin düzenlediği operasyonda, hakkında "uyuşturucu madde ticareti" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. isimli kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerinin dün Konak'ta düzenlediği operasyonda, hakkında "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. yakalandı.

M.B, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
