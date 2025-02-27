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Uyuşturucu Madde Kullanımına Karşı Bilgilendirme Etkinliği

Uyuşturucu Madde Kullanımına Karşı Bilgilendirme Etkinliği
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Nazilli'de jandarma ve polis ekipleri, öğrenci velisi ve okul personeline uyuşturucu madde kullanımı ile ilgili tedbirler hakkında bilgilendirme yaptı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ve polis ekipleri Güzelköy Özel Eğitim ve İş Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik ile öğrenci velisi ve okul personelini uyuşturucu madde kullanımında alınacak tedbirler konusunda bilgilendirdi.

Nazilli İlçesi Güzelköy Mahallesinde bulunan Güzelköy Özel Eğitim ve İş Eğitimi Merkezi Konferans Salonunda (55) Öğrenci velisi ve okul personeline;

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Nazilli Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından müşterek eğitim verildi. En İyi Narkotik Polisi Anne projesi kapsamında uyuşturucu madde kullanımında alınacak tedbirler ve UYUMA isimli program hakkında bilgilendirme yapan ekipler kendilerine yöneltilen soruları cevaplayarak bilgilendirici broşür dağıttı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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