Usta Tiyatrocu Genco Erkal'ın Son Yolculuğu
Usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Erkal'ın sevenleri, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda onu son kez uğurladı.
Usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Usta sanatçı Genco Erkal için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törenin ardından Teşvikiye Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Erkal'ın sanat camiasından dostları ve sevenleri katıldı. Teşvikiye Camii'nde sevenleri, usta oyuncuyu 'Genco Erkal ölümsüzdür' sloganları eşliğinde son yolculuğuna uğurladı. Usta sanatçı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. - İSTANBUL