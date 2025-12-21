Haberler

Tehlikeli motosiklet yolculuğu kamerada

Tehlikeli motosiklet yolculuğu kamerada
Üsküdar Güzeltepe Mahallesi'nde motosikletli iki kişi, ön tekeri havaya kaldırarak cadde üzerinde tehlikeli bir şekilde ilerledi. O anlar bir araç kamerasına yansıdı.

Üsküdar Güzeltepe Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesinde sokak üzerinden caddeye çıkan motosiklet sürücüsü ve yolcusu motosikletin ön tekerini havaya kaldırarak ilerledi. Tehlikeye davetiye çıkaran anlarda motosiklet yolcusu ise o anları cep telefonu ile kayda alarak hiçbir şey yokmuşçasına yolculuğuna devam etti. O anlar seyir halindeki bir otomobilin kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL

