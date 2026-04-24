Üsküdar'da McDonald's protestosu 200. gününde

Üsküdar'da bir fast-food zinciri şubesi önünde başlatılan protesto nöbeti, 200'üncü gününde düzenlenen yürüyüş ve programla devam etti.

Üsküdar Bahçelievler Mahallesi sakinlerinin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına destek verdiği gerekçesiyle mahallelerindeki McDonald's şubesine karşı başlattığı eylem 200'üncü gününü geride bıraktı. Akşam saatlerinde Ömer Öztürk Camii önünde toplanan kalabalık, mahalle içinde bir yürüyüş gerçekleştirerek işletme önüne geldi. Ellerinde Filistin bayrakları bulunan grup, "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı. Eylemde geleneksel Karagöz ve Hacivat gösterisi de yer aldı.

"Türkiye'deki diğer nöbetlere ilham oldunuz"

Eylemde konuşma yapan Muhammed Emin Yıldırım, mahalle halkının 200 gündür süren kararlılığının Türkiye genelindeki diğer boykot eylemlerine örnek olduğunu belirtti. Yıldırım, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli kardeşlerim, 200 gündür sıcak soğuk demeden buraları doldurdunuz. Allah bizi zalimin yanında görmesin, burada bu mahallede siyonizme destek olan bir firma bir yer açmasın diye rahatınızdan vazgeçtiniz. Yaptığınız bu iş o kadar büyük bir hayra vesile oldu ki şu anda Türkiye'de en az 23-24 noktada buradan ilham alarak kardeşlerimiz aynı nöbetleri başlattılar. Eyüpsultan'da, Sultangazi'de, Arnavutköy'de, Bağcılar'da siz o kardeşlerimize ilham oldunuz."

Mülk sahibine tepki

Konuşmasında işletmenin bulunduğu binanın sahibine de tepki gösteren Yıldırım, "Mesele bu kadar ciddi bir meseledir. Hiç kimse bu katillerin arkasında duran McDonald's'dan alışveriş yapmaz. Biz yapmadık, yapmayacağız. Ama bu dükkanı onlara kiraya veren mal sahibine buradan bir cümle söylemek istiyorum: Yuh olsun sana. 200 gündür bu mahallenin sesini duymadın" dedi.

Netanyahu maketi darağacına asıldı

Programın son bölümünde, İsrail'in Gazze'deki çocuklara yönelik saldırılarına tepki amacıyla sembolik bir gösteri düzenlendi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun maketi hazırlanan bir darağacına asıldı. Protesto gösterisi, bu sembolik eylemin ardından sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ege Denizi'nde 5.9 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde korkutan deprem! Çevre illerde büyük panik yaşandı
Beştepe’de duygusal anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

Erdoğan'ı görünce hem ağladı hem ağlattı
Ermenistan'da bayrağımıza alçak saldırı! Paşinyan'dan açıklama var

Ermenistan'da bayrağımıza alçak saldırı! Paşinyan'dan açıklama var
Bakan Osman Aşkın Bak, ''Şampiyon Cimbom'' sözlerine açıklık getirdi

Neden "Şampiyon Cimbom" dediğini açıkladı
Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

Yarı final eşleşmeleri belli oldu
Beştepe’de duygusal anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

Erdoğan'ı görünce hem ağladı hem ağlattı
Kazada annesinin kucağından yola savrulan 10 aylık Yamaç bebek, TIR'ın altında kalıp öldü

10 aylık Yamaç bebeğin korkunç ölümü
Türkiye dahil 8 ülkeden ortak bildiri! Tüm dünyaya Mescid-i Aksa mesajı

Türkiye dahil 8 ülkeden tüm dünyaya Mescid-i Aksa mesajı