Üsküdar'da 15 Temmuz Şehitleri dualarla anıldı - Haberler

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Üsküdar'da 15 Temmuz Şehitleri dualarla anıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Üsküdar'da 15 Temmuz Şehitleri dualarla anıldı

15 Temmuz darbe girişimine karşı direnişin sembolü olan Üsküdar'da, girişimin 6'ıncı yıl dönümüne özel program düzenlendi.

15 Temmuz darbe girişimine karşı direnişin sembolü olan Üsküdar'da, girişimin 6'ıncı yıl dönümüne özel program düzenlendi. Programda, direnişin en çetin geçtiği Çengelköy Polis Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirildi. Ardından Üsküdar'da bulunan 15 Temmuz Şehitleri'nin mezarları ziyaret edilerek dualar edildi, karanfiller bırakıldı.

15 Temmuz darbe girişimine karşı direnişin sembolü olan Üsküdar'da, darbe girişiminin 6'ıncı yıl dönümüne özel anma programı düzenlendi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen öncülüğünde düzenlenen programa, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara ile 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler katıldı. Program darbe girişiminde direnişin en çetin geçtiği Çengelköy Polis Merkezi'ne gerçekleştirilen ziyaret ve yapılan anma konuşmaları ile başladı. Polis merkezi ziyareti sonrası Üsküdar'da bulunan 15 Temmuz şehitlerinin mezarları ziyaret edilerek Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Şehitlerin kabirleri başında dualar edilerek karanfil bırakıldı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bugün 15 Temmuz'un 6'ıncı seneyi devriyesi, bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, gazilerimize hayırlı ömürler diliyoruz. 15 Temmuz'un çok önemli noktalarından birisi Çengelköy Polis Merkezi'ndeyiz. O hainler buradan fırsat bulup köprüye kadar gidebilselerdi Allah muhafaza bu darbe girişiminin önemli bir aşamasını gerçekleştireceklerdi. Başta Çengelköy'deki vatandaşlarımız, burada görev yapan polis memuru arkadaşlarımız ve aziz milletimiz burada canlarını verme pahasına göğüslerini siper ettiler" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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