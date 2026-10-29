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Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş rüşvet soruşturmasında ev hapsiyle tahliye edildi

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Üsküdar Belediyesindeki rüşvet ve irtikap iddiasına ilişkin soruşturmada tutuklanan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi. Karar, Dedetaş'ın avukatının başvurusu üzerine verildi.

Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak "rüşvet" ve "irtikap" suçlarının işlendiği iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın, ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı F.D., Başkan Danışmanı U.M., Özel Kalem Müdürü A.K., Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. ile ilgili birim amirleri ve personeli hakkında inceleme başlatılmıştı. Yapı ve iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı yönündeki ihbarlar, mağdur beyanları ve etkin pişmanlık kapsamında ifade veren şüphelilerin anlatımları üzerine başlatılan soruşturmada Sinem Dedetaş, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ev hapsi tedbiriyle tahliyesine karar verildi

Sinem Dedetaş'ın avukatı tarafından yapılan tahliye başvurusu üzerine, Dedetaş'ın ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmesine karar verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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