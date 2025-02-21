Uşak Valisi Naci Aktaş Başkanlığında İl İdare Şube Başkanlıkları Toplantısı Yapıldı

Uşak Valisi Naci Aktaş başkanlığında İl İdare Şube Başkanlıkları Toplantısı gerçekleştirildi.

Özmerkez İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantı Uşak Valisi Naci Aktaş başkalığında gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Aktaş'ın yanı sıra, Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sabri Ceylan ve kurum müdürleri katıldı.

Toplantı ise idarede birliğin işleyişi, işlerin düzenlenmesi ve teşkilatlanmasının uyumlu çalışması için gerekli işlemlerin seçilmesi ve kararlaştırılması amacıyla gerçekleştirildi. - UŞAK