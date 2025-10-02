Haberler

Uşak'ta Gazze'ye Destek Yürüyüşü

Güncelleme:
Uşak'ta Cumhuriyet Mahallesi'nde toplanan vatandaşlar, Sumud Filosu ve Gazze'ye destek için yürüyüş yaptı. Protesto amacıyla yapılan etkinlikte, halk sloganlar atarak İsrail'in saldırılarını kınadı ve ardından dua edildi.

Uşak'ta Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Atapark Meydanı'nda toplanan vatandaşlar Sumud Filosu ve Gazze'ye destek için yürüyüş yaptı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Atapark Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Atapark çevresinde Sumud Filosu ve Gazze'ye destek için yürüdü. Yürüyüş boyunca kalabalık sık sık sloganlar atarak İsrail'in saldırılarını protesto etti. Yürüyüşün tamamlanmasının ardından meydanda Kur'an-ı Kerim okundu, arından dua edildi. Daha sonra Filistin'e Destek Platformu çatısı altında bulunan sivil toplum kuruluşu temsilcileri bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamalarda Gazze'de yaşanan insani drama dikkat çekildi ve dayanışma mesajları verildi.

Program, bazı vatandaşların Atapark'ta beklemesiyle devam etti. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
