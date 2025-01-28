Uşak'ta Afet Risk Azaltma İzleme Planı Toplantısı

Uşak'ta Afet Risk Azaltma İzleme Planı ve Değerlendirme Komisyonu toplantısı Vali Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Uşak Valisi Naci Aktaş başkanlığında, İl AFAD Merkezi toplantı salonunda afet risklerinin azaltılması amacıyla düzenlenen, hedef ve eylemlerin görüşüldüğü Afet Risk Azaltma İzleme Planı ve Değerlendirme Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Aktaş'ın yanı sıra kurum amirleri ve STK temsilcileri katıldı. - UŞAK