Uşak'ta Afet Risk Azaltma İzleme Planı Toplantısı
Uşak Valisi Naci Aktaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, afet risklerinin azaltılmasına yönelik hedef ve eylemler görüşüldü.
Uşak'ta Afet Risk Azaltma İzleme Planı ve Değerlendirme Komisyonu toplantısı Vali Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.
Uşak Valisi Naci Aktaş başkanlığında, İl AFAD Merkezi toplantı salonunda afet risklerinin azaltılması amacıyla düzenlenen, hedef ve eylemlerin görüşüldüğü Afet Risk Azaltma İzleme Planı ve Değerlendirme Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Aktaş'ın yanı sıra kurum amirleri ve STK temsilcileri katıldı. - UŞAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel