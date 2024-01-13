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Uşak'ta 100 yıllık çınar ağacı bakımdan geçti

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Uşak Belediyesi, şehirdeki ağaçların sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamak adına 100 yıllık çınar ağacına bakım yaptı. Ağacın içi temizlendi, gövdesi korumaya alındı ve çevresi düzenlendi. Ağaçta budama işlemi gerçekleştirildi ve çürümüş dokular temizlendi. Ağaçın iyileşmesi için çam katranı uygulandı ve toprak güçlendirildi.

Uşak'ta 100 yıllık çınar ağacı bakımdan geçti

UŞAK - Çevreye olan duyarlı yaklaşımı ve düzenli olarak gerçekleştirdiği çevre koruma faaliyetleriyle öne çıkan Uşak Belediyesi ; şehirdeki ağaçların sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamak adına önemli bir çalışma başlattı. Daha yeşil bir Uşak için birçok bölgede yüzlerce ağacı toprakla buluşturan Uşak Belediyesi sağlığını kaybetmiş yaşlı ağaçlar için de harekete geçti.

Bu kapsamda, kent merkezinde yer alan Ulu Camii karşısında bulunan ve Uşak halkının aşina olduğu 100 yıllık çınar ağacına ilk olarak dış bakım yapıldı. Ardından içi çürümüş, mantarlaşmış ve sağlığını kaybetmiş olan ağacın içi temizlenerek; gövdesi tel örgülerle kapatıldı ve çevresine bordürler ve teller çekilerek korumaya alındı.

Gelecek Koruma Altında

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın talimatıyla harekete geçen ekipler; 100 yıllık bir geçmişe sahip olan, yaşlı ve hasta ağacın üzerindeki yükü azaltmak amacıyla ilk olarak budama işlemi gerçekleştirdi. Ardından ağaçtaki çürümüş, mantarlaşmış dokular, kovuklar ve yara yüzeyleri; ağacın sağlam odun dokusuna zarar vermeden temizlendi ve temizlenen yüzeyler fungusit ve insektisit ile ilaçlandı. Yapılan temizlik ve tedavinin ardından, ağaç yüzeyindeki yaraların iyileşmesi ve ağacın eski sağlığına kavuşması için çam katranı uygulaması yapıldı. Kovuk ağızları suya dayanıklı paslanmaz tel örgülerle kapatılarak, macun uygulaması gerçekleştirildi. Son olarak ağacın etrafındaki toprak çapalanarak havalandırıldı ve bitki besin elementiyle güçlendirildi.

Öte yandan aynı mevkide bulunan başka bir çınar ağacında da bakım çalışmaları yapan ekipler, kent genelinde yeşili ve doğayı korumak amacıyla faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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