Uşak Maarif Halk Dansları Topluluğu Sanatseverlerle Buluştu

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Uşak'ta görev yapan öğretmenlerden oluşan Uşak Maarif Halk Dansları Topluluğu, Huzurpark Amfi Tiyatroda düzenlediği etkinlikte, Türkiye'nin farklı kültürel zenginliklerini sergiledi. Programa Uşak Valisi Naci Aktaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel katıldı.

Uşak Maarif Halk Dansları Topluluğu sanatseverlerle buluştu

UŞAK - Uşak'ta görev yapan öğretmenlerden oluşan 'Uşak Maarif Halk Dansları Topluluğu' sanatseverlerle buluştu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Uşak'ta görev yapan öğretmenlerden oluşan Maarif Halk Dansları Topluluğu Huzurpark Amfi Tiyatroda sanatseverle buluştu. Programa, Vali Naci Aktaş ve eşi Nagihan Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sabri Ceylan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Program öncesi konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel; "Ülkemizin dört bir yanından derlenen oyunlar, bu anlamlı gelenek etrafında kenetlenen milletimizin kültürel zenginliğini gözler önüne serecektir. Bu kültürel mozaiği sahneye taşıyanlar ise bu mirası yaşatan değerli öğretmenlerimizdir." dedi.

Programda, Ruz-ı Hızır teması ile Türkiye'nin farklı tür ve yörelerden örneklerin sergilendiği gösteri vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Program belge takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER AKKOYUN - Yerel
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