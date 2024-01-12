Uşak Belediyesi İkinci El Eşya Kampanyası İle Yüzlerce Aileye Ulaştı

Uşak'ta dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak için başlatılan ikici el eşya toplama kampanyası yüzlerce aileye ulaştı.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Uşak Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığı ile il genelindeki faaliyetlerine devam ediyor. Belediye bünyesindeki dayanışma ile hayırsever vatandaşların kullanmadığı ancak kullanılabilir durumda olan ihtiyaç fazlası ikinci el eşyalar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Taleplere göre ekiplere bildirilen adreslerden alınan eşyalar bakımları yapıldıktan sonra, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaştırılıyor. İkinci el eşya desteğine destek olmak isteyen hayırseverler Alo 153 numaralı çağrı merkezini arayarak eşya bağışı için kayıt oluşturabiliyor.

"Sizin İhtiyaç Fazlanız Başkasının İhtiyacıdır" sloganıyla oluşturulan bu dayanışma projesi 2019 yılından bu yana birliktelik duygusu ile aktif olarak devam ediyor. Uşak Belediyesi, bağışçıların kullanılabilir ve çalışır durumdaki, buzdolabı, çamaşır makinesi, koltuk takımı, yatak gibi temel ev eşyalarını talepler doğrultusunda teslim alıyor. Bunların yanı sıra tekerlekli sandalye, hasta yatağı, akülü araç gibi özel vatandaşların ihtiyacı olan malzemeler ekiplerce kabul edilerek, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Yaşama Umut Olan Yardımlar Vatandaşın Yüzünü Güldürüyor

Bugüne kadar gönüllü bağışçıların da desteğiyle bin 89 ihtiyaç sahibi aileye eşya yardımı yapan Uşak Belediyesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yüzlerin güldüğü projede ihtiyaç sahibi aileler ise yardım talebi başvuruları için belediye hizmet binası zemin katında bulunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne giderek ihtiyaçları doğrultusunda dilekçelerini sunuyor. Eksiklikler ekipler tarafından yapılan hane ziyaretleriyle incelenerek kaydediliyor. Ardından ihtiyaç sahiplerinin gelir-gider, engellilik veya yaşlılık durumlarının kontrolü sağlanıyor. Sosyal yardım işleri komisyonu toplantısında dilekçeleri değerlendirilen ailelerin, yardım için gerekli olan evrakların sağlaması halinde ilgili destekler ihtiyaç sahipleriyle buluşturuluyor.

Uşak Belediyesi toplumsal dayanışma ruhunu daha güçlü bir yapıya kavuşturmak ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak adına vatandaşlara projeye destek çağrısında bulundu. - UŞAK