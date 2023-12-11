Ünye Belediyesi, kırsal mahallelerde su taşkınlarını önlemek için yerinde menfez uygulaması yapıyor

Ünye Belediyesi, kırsal mahallelerde riskli bölgelerde su taşkınlarını önlemek için yerinde menfez uygulamasıyla geçiyor. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, 'Yağmur suyu ile birlikte çalıların büzlerin önünü ya da içini tıkaması sonucu yollarımız zarar görüyordu. Yaptığımız bu çalışma ile sorunu kökünden çözüyoruz' dedi.

Ordu'nun Ünye Belediyesi, kırsal mahallelerde riskli bölgelerde su taşkınlarını önlemek için yerinde menfez uygulamasıyla geçiyor. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Yağmur suyu ile birlikte çalıların büzlerin önünü ya da içini tıkaması sonucu yollarımız zarar görüyordu. Yaptığımız bu çalışma ile sorunu kökünden çözüyoruz" dedi.

Ünye Belediyesi kırsal mahallelerde şiddetli yağmurlarda risk oluşturan bölgeleri belirleyerek kalıcı önlem aldı. Yerinde menfez uygulamasıyla maliyeti düşüren Ünye Belediyesi yağmur suyunun büzleri tıkayarak yolları tahrip etmesinin de önüne geçti. Bu uygulama ile vatandaşlar da rahat nefes alırken ekipler, Yeşilkent ve Çatalpınar Mahallesi'nde 10 bölgede çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor.

Çatalpınar Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, menfez uygulamasının soruna çözüm olduğuna dikkat çekti. Tavlı, "Daha önceden bu bölgelerde 40'lık, 60'lık, 80'lik ve binlik büzlerin atıldığı yerlerde yağan yağmurun şiddetli olduğu dönemlerde, büzlerin önünü özellikle kırsal bölgelerimizde çalıların ve çöplerin tıkaması sonucu taşkınlar oluyor ve yollar tahrip oluyordu. Böylelikle yaptığımız çalışmalar da heba oluyordu. Bunun önlemini aldık ve belirlediğimiz riskli bölgelerde yerinde menfez uygulaması gerçekleştirdik. 10 bölge arasında yer alan Yeşilkent ve Çatalpınar Mahallesi'nde çalışmalar hızla devam ediyor. Vatandaşlarımız her şiddetli yağmurda artık sıkıntı yaşamayacak ve yaptığımız yollar tahrip olmayacak. Bu çalışmaların vatandaşlarımıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ORDU