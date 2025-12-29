Haberler

Uyuşturucu soruşturmasında 2 yeni gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Stil Danışmanı Rabia Yaman ve Les Benjamins Global Direktörü Zohaer Majhad gözaltına alındı. Operasyonda toplamda 23 kişi tutuklandı.

Ünlülere yönelik yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında düzenleyen yeni operasyonda Stil Danışmanı modacı Rabia Yaman ile Les Benjamins Global Direktörü Zohaer Majhad gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve bugüne kadar 23 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli'nin firari olduğu 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında yapılan yeni operasyonlarda stil danışmanı ve modacı Rabia Yaman ile Leş Benjamins Global Direktör'ü Zohaer Majhad gözaltına alındı. Majhadi'nin 'uyuşturucu ve fuhuş operasyonu' kapsamında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığı bildirildi. - İSTANBUL

