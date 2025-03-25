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Ünlü Sanatçının Ablası Fatma Nezihe Akkuş'un Cesedi Porsuk Çayı'nda Bulundu

Ünlü Sanatçının Ablası Fatma Nezihe Akkuş'un Cesedi Porsuk Çayı'nda Bulundu
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Eskişehir'de kaybolan 75 yaşındaki alzheimer hastası Fatma Nezihe Akkuş'un cesedi Porsuk Çayı'nda bulunarak hastane morguna kaldırıldı. Akkuş'un ünlü sanatçı Mithat Körler'in ablası olduğu öğrenildi.

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda cesedi bulunan 75 yaşındaki alzheimer hastası Fatma Nezihe Akkuş'un ünlü sanatçı Mithat Körler'in ablası olduğu öğrenildi.

Dün gece hakkında kayıp başvurusu yapılan Fatma Nezihe Akkuş'un cansız bedeni bugün sabah saatlerinde Adalar Bulvarı'nda Porsuk Çayı'nda bulundu. Polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından yaşlı kadının cenazesi Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Ünlü sanatçı Mithat Körler'in alzheimer hastası olan ablası olduğu öğrenilen kadının kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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