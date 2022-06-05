Ünlü sanatçı Sarıkaya, Vanlılara unutulmaz bir gece yaşattı - Haberler

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Ünlü sanatçı Sarıkaya, Vanlılara unutulmaz bir gece yaşattı

İhlas Haber Ajansı - Murat Kalkan - Yerel
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Ünlü sanatçı Sarıkaya, Vanlılara unutulmaz bir gece yaşattı Van'da düzenlenen "10. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" çerçevesinde sahne alan ünlü sanatçı Mümin Sarıkaya, Vanlılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Ünlü sanatçı Sarıkaya, Vanlılara unutulmaz bir gece yaşattı

VAN - Van'da düzenlenen "10. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" çerçevesinde sahne alan ünlü sanatçı Mümin Sarıkaya, Vanlılara unutulmaz bir gece yaşattı.

10. Erciş Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde Van Büyükşehir Belediyesi'nin sponsorluğunda sahne alan ünlü Türk Halk Müziği be özgün müzik sanatçısı Mümin Sarıkaya, Vanlılara unutulmaz bir gece yaşattı. Erciş Balık Bendi'nde düzenlenen konsere binlerce vatandaş katıldı. Renkli görüntülere sahne olan festival Erzurum Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının seslendirdiği marşlarla başladı. Daha sonra sahne alan ünlü sanatçı Mümin Sarıkaya birbirinden güzel şarkılar seslendirdi. Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Sarıkaya, Van'da olmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, organizasyonda emeği geçen Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Konsere katılan üniversite öğrencisi Dilara Demir, festivalde çok eğlendiklerini belirterek, "Van Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Konser çok güzel, organizasyon çok güzel. Mümin Sarıkaya'yı çok seviyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.

Festival, yerel sanatçıların konseri ile sona erdi.

(EKİP-ŞAK-Y)

İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan - Yerel

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