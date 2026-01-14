Üniversite-sanayi iş birliği güçleniyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında imzalanan ve üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan protokol kapsamında kurulan Üniversite Protokol Yürütme Kurulu, Düzce Üniversitesi'nde ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Rektörlük Çalıştay Salonu'nda düzenlenen toplantıya; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Meslek Yüksekokulu Müdürleri ile Üniversite Protokol Yürütme Kurulu Üyeleri katılım sağladı. Protokol kapsamında hayata geçirilen stratejik eşleşmelerin uygulama süreçleri ve önümüzdeki döneme ait yol haritası değerlendirildiği toplantıda, Düzce Meslek Yüksekokulu'nun ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'yla; Ormancılık Meslek Yüksekokulu'nun, Düzce Ticaret Borsası'yla ve Akçakoca Meslek Yüksekokulu'nun, Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası'yla eşleşmeleri üzerinden yürütülecek faaliyetler kapsamlı bir şekilde ele alındı. Akademik bilginin iş dünyası ile bütünleşmesine dair somut adımların konuşulduğu görüşmelerde, sektörün güncel ihtiyaç ve beklentilerine uygun müfredatların geliştirilmesi, nitelikli ara eleman yetiştirilmesi, staj ve işyeri uygulama imkanlarının artırılması ile mezun öğrencilerin istihdamına yönelik destek mekanizmaları değerlendirildi.

Üniversite-kamu-özel sektör iş birliğinin sürdürülebilir bir yaklaşımla güçlendirilmesini hedefleyen Üniversite Protokol Yürütme Kurulu, bölge sanayisi, ticareti ve hizmet sektörünün taleplerine uygun eğitim modellerinin hayata geçirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunarak uygulama süreçlerini başlattı. - DÜZCE