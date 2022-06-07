Tepebaşı'nda Öğrencilere Yemek Desteği Sürüyor - Haberler

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Tepebaşı'nda Öğrencilere Yemek Desteği Sürüyor

ANKA - Yerel
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Tepebaşı'nda Öğrencilere Yemek Desteği Sürüyor

Tepebaşı Belediyesi’nin, üniversite öğrencileri için hizmete sunduğu ve çok sevilen ücretsiz yemek hizmeti devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin, üniversite öğrencileri için hizmete sunduğu ve çok sevilen ücretsiz yemek hizmeti devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin, kentteki üniversite öğrencileri için "Gel beraber olsun" sloganı ile başlattığı ücretsiz yemek hizmeti yoğun ilgiyle devam ediyor. Hafta içi her gün Ali Rıza Efendi Efendi Deneyimli Kafe'de öğrencilere akşam yemeği ücretsiz olarak sunuluyor. Nihal-İsmail Akçura Aşevi'nde uzman belediye personeli tarafından özenle pişirilen yemekler, öğrencilere akşam 18.00-20.00 saatleri arasında ikram ediliyor. Üniversite öğrencileri, öğrenci belgesi ibraz ederek sunulan yemek ikramından faydalanabiliyor.

FİNALLERE KADAR DEVAM EDECEK

Belediye yetkilileri de Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın talimatı ile öğrencilere sunulan ücretsiz yemek hizmetinin finallere kadar devam edeceğini kaydetti.

Ali Rıza Efendi Deneyimli Kafe Yenibağlar Mahallesi'ndeki Şehit Jandarma Er Osman Özgerçik Parkı içinde yer alıyor.

ANKA / Yerel

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