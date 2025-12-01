Haberler

ÜNİPERSEN'den YÖK'e İdari Personelin Sorunları İçin Mektup

ÜNİPERSEN'den YÖK'e İdari Personelin Sorunları İçin Mektup
Güncelleme:
ÜNİPERSEN Genel Başkanı İbrahim Güzel, Yükseköğretim Kurulu'na idari personelin sorunlarının ele alınması için mektup gönderdi. Mektupta tayin hakkı ve yükseköğretim tazminatı gibi önemli talepler vurgulandı.

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN) Genel Başkanı İbrahim Güzel, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na (YÖK) üniversitelerde görev yapan idari personelin temel sorunlarının yer aldığı bir mektup gönderdi.

ÜNİPERSEN Genel Başkanı İbrahim Güzel, üniversitelerde görev yapan idari personelin temel sorunlarının Yükseköğretim Kurulu tarafından ele alınması amacıyla, YÖK Başkanına mektup gönderdi. Mektupta, yükseköğretim alanında yapılması planlanan köklü değişikliklerde idari personelin göz ardı edilmesinin kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Gönderilen mektupta, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gündeme gelen öğrenci affı çalışmaları ile akademik personelin yaş haddinin 75'e çıkarılması hazırlıkları hatırlatıldı. Yükseköğretim sisteminin yeniden şekillendiği bu süreçte idari personelin taleplerinin görmezden gelinmesinin sürdürülemez olduğu belirtildi.

ÜNİPERSEN'nin mektubunda, YÖK'ten özellikle tayin hakkını düzenleyecek, açık ve bağlayıcı bir yönetmeliğin çıkarılması için YÖK'e yetki verilmesi, yükseköğretim tazminatının idari personeli de içine alacak şekilde yeniden düzenlenmesi, bu düzenlemelerin 2547 sayılı Kanunda yapılacak değişiklik paketine dahil edilmesi YÖK'ten talep edildi.

Güzel, mektupta sendika olarak YÖK'e sunulan dosyalar, saha raporları ve verilerin altını çizerek, "Üniversitelerin işleyiş yükünün büyük bölümünü üstlenen idari personelin beklentileri ertelenemez. Tayin hakkı ile Yükseköğretim Tazminatı, artık genel ifadelerle geçiştirilemeyecek kadar net ve acil ihtiyaçlardır. Bu iki konu çözüme kavuşturulmadan yükseköğretimde gerçek bir ilerlemeden söz etmek mümkün değildir" ifadelerine yer verdi.

"Çözümler, üniversitelerin kurumsal yapısına güç katacaktır"

Mektupta, yapılacak düzenlemelerin yalnızca idari personeli değil, üniversitelerin bütün kurumsal yapısını olumlu etkileyeceği vurgulandı. Kurumsal hafızanın korunması, personel aidiyetinin güçlenmesi ve idari süreçlerde verim artışının ancak bu adımlarla sağlanabileceği ifade edildi.

Güzel, tayin hakkı ve yükseköğretim tazminatında yapılacak iyileştirmelerin üniversite yönetim süreçlerine istikrar ve hız kazandıracağını belirterek, "Bu adımlar sadece idari personelin değil, yükseköğretim sisteminin tamamının geleceğini güçlendirecektir" dedi.

"YÖK'ün bu konuda sorumluluk alacağına inanıyoruz"

Güzel, YÖK'ten beklentilerini dile getirerek "Tayin ve tazminat konularında YÖK'ün sorumluluk alacağına inanıyoruz. Taleplerimizin takipçisi olmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
