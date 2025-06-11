UNICEF: Gazze'deki Yetersiz Beslenen Çocuklara Dikkat Çekti

UNICEF: Gazze'deki Yetersiz Beslenen Çocuklara Dikkat Çekti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail ablukası nedeniyle Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenen 5 yaşındaki Usame'nin fotoğraflarını paylaştı. Usame'nin sağlığı tehdit altında, acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail ablukası nedeniyle Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenen çocuklara dikkat çekmek amacıyla, 5 yaşındaki Usame adlı çocuğun İsrail saldırıları öncesi ve sonrasına ait fotoğraflarını paylaştı. İsrail saldırıları öncesi sağlıklı olan Usame'nin yetersiz beslenme nedeniyle artık tedaviye ihtiyacı olduğu görüldü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka nedeniyle tüm nüfus açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail ablukası nedeniyle yetersiz beslenen çocuklara dikkat çekmek amacıyla, 5 yaşındaki Usame adlı çocuğun eski ve yeni fotoğraflarını paylaştı. İsrail saldırıları öncesi sağlıklı olan Usame'nin yetersiz beslenme nedeniyle artık tedaviye ihtiyacı olduğu görüldü.

UNICEF, Usame'nin şu anda sadece 5 kilogram ağırlığında olduğunu belirterek, "Yaşına göre sağlıklı kilosunun tehlikeli bir şekilde altında. Usame, Nasser Hastanesi'nde tedavi görüyor ancak tamamen iyileşmesi yeterli beslenmesine ve bakıma bağlı her ikisi de risk altında" dedi.

UNICEF, "Elimizde bulunan ve Gazze'ye getirebildiğimiz az sayıdaki gıda malzemesini dağıtıyoruz. Sağlık, gıda ve diğer malzemelerden oluşan bin kamyon dolusu malzeme sınırların dışında teslim edilmeye hazır bekliyor. Usame gibi çocukların iyileşmesi ancak uzun süreli bir ateşkes ve Gazze'ye girmesine izin verilecek büyüklükte bir yardımla mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM), bu ayın başlarında Gazze'de 2 bin 700'den fazla Filistinli çocuğun akut beslenme yetersizliği sorunu yaşadığını açıklamıştı. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Madleen gemisindeki Türk aktivist Şuayb Ordu yarın serbest bırakılıyor

İsrail'in alıkoyduğu gemideydi! Türk aktivistin akıbeti belli oldu
ABD Başkanı Trump: Elon Musk'ın pişmanım açıklaması yapması çok hoş

Musk'ın, "Pişmanım" çıkışına Trump'tan ilginç yanıt
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Ümit Özdağ hakkında karar verildi
DEM Parti, Öcalan'ın görüşmek istediği 5 kişinin ismini paylaştı: Faydalı olacağını düşünüyoruz

DEM Parti, Öcalan'ın görüşmek istediği 5 kişinin ismini paylaştı
Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

Sapanca Gölü'ne düşmüştü! 53 yıl sonra yeniden görüntülendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elizabeth Hurley'den cesur kutlama! 60 yaşına çıplak girdi

Ünlü oyuncudan cesur kutlama! Yeni yaşına çıplak girdi
Bunu kimse tahmin edemezdi! Osimhen'den Napoli'ye şok tehdit

Bunu kimse tahmin edemezdi! Osimhen'den Napoli'ye şok tehdit
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor

Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Tepkiler üzerine harekete geçildi
Podolski'nin Sane paylaşımına yorum yağıyor

Podolski'nin Sane paylaşımına yorum yağıyor
Savaşın izlerini silecek hamle! İkinci el araçlar tırlarla Suriye'ye taşınıyor

Suriye'de savaşın izlerini silecek dev bir adım daha
Togg T10F yollara çıkmaya hazırlanıyor! İşte beklenen satış fiyatı

Togg'un yeni modeli yollara çıkıyor! İşte beklenen satış fiyatı
Yeni aldıkları elektrikli araçla hız denemesi yaparken hayatlarının şokunu yaşadılar

Yeni aldıkları elektrikli aracı test ederken büyük bir şok yaşadılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.