Umrecilere bilgilendirme semineri

Umrecilere bilgilendirme semineri
Güncelleme:
Erzurum İl Müftü Vekili Dr. Sebahattin Erdoğan, Şubat ayında umreye gidecek vatandaşlar için düzenlenen seminerde umre uygulamaları hakkında bilgi verdi.

Erzurum İl Müftü Vekili Dr. Sebahattin Erdoğan, umrecilerle buluştu.

Şubat ayında 11-15 günlük umreye gidecek olan vatandaşlar için İl Müftülüğü Konferans Salonunda umre uygulama esaslarına yönelik bilgilendirme semineri verildi.

Eğitimler genellikle üç ana başlık altında toplanıyor. İbadet Bilinci ve Umre Menasiki: İhrama girme, tavaf, sa'y ve tıraş olma gibi ibadetlerin rükünleri uygulamalı olarak gösteriliyor. Yolculuk ve Konaklama: Havalimanı süreçleri, otel yerleşimleri, Mekke ve Medine'deki günlük yaşam kuralları hakkında detaylı bilgiler veriliyor. Sağlık ve Güvenlik: İklim koşullarına uyum, salgın hastalıklardan korunma ve temel sağlık kuralları hatırlatılıyor.

Seminerde konuşan İl Müftü Vekili Dr. Sebahattin Erdoğan, Umre sadece fiziksel bir yolculuk değil, bir "arınma ve tazelenme" yolculuğudur" dedi. - ERZURUM

