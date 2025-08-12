Umre Ödüllü Gençler Kutsal Topraklara Uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği 2025 Yılı Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışmasında dereceye giren Anamurlu 3 öğrenci, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Yarışmada ilçe birincisi olan öğrenci Anamur Kaymakamlığı, ikinci olan öğrenci İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, üçüncü olan öğrenci ise Anamur Müftülüğü tarafından kendi imkanlarıyla umreye gönderildi.

İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü öncülüğünde düzenlenen uğurlama programında Kevser Yıldız, Hayrunnisa Oktar ve Ayşe Çetin, Çukurova Havalimanı'ndan dualarla uğurlandı. Öğrenciler, Mekke ve Medine'deki kutsal mekanları ziyaret ederek umre ibadetlerini yerine getirecek.

İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, gençleri tebrik ederek, "Bu yolda azimle çalışarak başarıya ulaşmanız bizler için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Rabbim yolunuzu açık eylesin, umrenizi makbul kılsın" dedi. Fidan, öğrencilerin umreye gönderilmesine destek veren herkese teşekkür etti.

Uğurlama töreninde öğrenciler ve aileleri duygusal anlar yaşadı. Gençler, kutsal topraklarda İslam'ın manevi atmosferini görme, anlama ve yaşama fırsatı bulacak. - MERSİN